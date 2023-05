Viva Rai 2, La “bombetta” di Fiorello: «Amadeus mi ha detto che non sa se farà Sanremo. E di non dirlo a nessuno…»

Dopo Fazio e Annunziata anche Amadeus? Il cambio dei vertici Rai e la nomina dei nuovi direttori sta scuotendo la quiete di viale Mazzini. E Fiorello, questa mattina ai microfoni di Viva Radio 2, ha lanciato quella che lui steso definisce una «bombetta»: «Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo». E lo showman ha proseguito: «Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere». Fiorello da giorni cerca di sdrammatizzare e ironizzare su quello che sta accadendo in Rai, dal passaggio di Fabio Fazio da Rai3 a Discovery, fino alle nuove nomine dei direttori di testata e, con tono sarcastico, anche sulle dimissioni rassegnate ieri da Lucia Annunziata: «Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere! Se te ne vai, te ne vai». Insomma, ridendo e scherzando Fiorello ha acceso i riflettori su un’altro nome di peso che potrebbe abbandonare “Mamma Rai”.

Secondo diverse indiscrezioni nei giorni scorsi anche la decisione di “sollevare” Stefano Coletta dall’incarico di direttore dell’Intrattenimento del Prime Time e di nominare Marcello Ciannamea sembra far venire meno gli incarichi di quanti hanno portato il Festival di Sanremo agli exploit di Auditel registrati nelle ultime edizioni. Ma qualcosa è già cambiato. Amadeus dopo le polemiche relative alla kermesse dell’anno scorso aveva dichiarato: «Se dovessero mandarmi via, che devo fare? Me ne vado. Se il mio mandato dovesse finire qui faccio le valigie». Dopo le parole di Fiorello non è arrivata nessuna smentita da Amadeus, che con il Festival porta più ricavi nelle casse di Viale Mazzini rispetto a qualsiasi altro programma del palinsesto. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore – che al momento resta comunque confermato alla guida della kermesse canora – non si sentirebbe più sostenuto dall’azienda, sulla scia del «squadra che vince non si cambia». Cosa risponderà Mamma Rai? E quella di Fiorello era una bombetta o una boutade? Solo il tempo potrà dirlo.

