Springsteen a Ferrara, parla il chitarrista Little Steven: «Il nostro silenzio? Non sapevamo niente della tragedia»

Dopo le polemiche contro il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara e la sua scelta di non spendere neanche una parola per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, Stevie Van Zandt squarcia il silenzio. «Non ne sapevamo niente», così il musicista noto come Little Steven e componente della E-Street Band risponde a un utente che su Twitter gli ha chiesto spiegazioni. «Ti conosco come uomo e artista dai grandi valori. Un uomo onesto, ma soprattutto un uomo libero. Ho partecipato allo show di Ferrara. Non posso credere che tu sapessi di questa tragedia e nessuno dal palco ha detto niente perché conosco il tuo cuore, il tuo spirito, e la tua fede: è assolutamente impossibile», gli ha scritto il fan, che in poco tempo si è visto arrivare una risposta direttamente dal musicista. «Tutto ciò che abbiamo sentito è che i lavoratori hanno dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia. Questo era tutto», replica il chitarrista dando finalmente una risposta ai dubbi di tantissimi fan. Non è escluso quindi che anche il silenzio sul palco di Springsteen fosse dovuto al fatto che non fosse informato di quanto stesse accadendo in Italia.

