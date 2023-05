Ballottaggi, affluenza ancora in calo rispetto al primo turno: alle 12 ha votato il 12%

Mentre è in corso il voto per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni, risulta ancora in calo l’affluenza. Secondo il sito del ministero dell’Interno, alle ore 12 ha votato il 12,03% degli aventi diritto, un dato inferiore al 13,86% registrato al primo turno di due settimane fa. I seggi sono aperti dalle 7 per i ballottaggi in 41 Comuni e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno anche domani – lunedì 29 maggio – dalle 7 alle 15. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. L’eventuale ballottaggio per i 128 comuni siciliani al voto – tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania – è in programma per domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle comunali in 39 centri.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: