Nuovo cda di Finlombarda, Andrea Mascetti alla presidenza

È l’avvocato Andrea Mascetti il nuovo presidente del Cda di Finlombarda, dopo che l’assemblea ha nominato i componenti dei vertici della società finanziaria della Regione Lombardia. Completano il board Emanuela Sacco, Sara Anita Speranza, Dorino Mario Agliardi, Maurizio Leonardo Lombardi. L’assemblea ha anche nominato i componenti del collegio sindacale, ora composto dal presidente Antonio Liberato Tuscano, Luca Belotti e Margherita Molinari come componenti effettivi, Donata Colombo e Massimo Giudici come sindaci supplenti. Al presidente uscente Michele Vietti sono arrivati i ringraziamenti del dg Giovanni Rallo che ha riconosciuto al manager di «aver accompagnato la società nel percorso di crescita e per il prezioso contributo apportato in questi anni». Rallo ha quindi dato il benvenuto al nuovo presidente Mascetti «augurandogli buon lavoro per le ulteriori sfide che attendono la finanziaria regionale nel prossimo futuro poste dagli obiettivi strategici del programma regionale di sviluppo sostenibile in risposta alle esigenze del territorio».

Chi è Andrea Mascetti

Nato a Varese nel 1971, l’attività dell’avvocato Andrea Marchetti è concentrata prevalentemente nel diritto civile e amministrativo, oltre che nelle applicazioni del decreto legislativo 231/01 sulla responsabilità di amministrativa di enti e società. Ha maturato anni di esperienza nel diritto commerciale e societario, sia da consulente che come esperto nella difesa in giudizio. Svolge attività difensiva ai Tar e Consiglio di Stato, oltre che consulenza extragiudiziale per enti pubblici, società commerciali e privati in materia di appalti e contratti pubblici, concessioni, partenariato pubblico-privato, urbanistica ed edilizia. Appassionato bibliofilo, l’avvocato Mascetti è anche animatore in diverse iniziative culturali, come quelle promosse dalla Fondazione Cariplo, dove in qualità di componente della Commissione centrale di beneficenze coordina la Commissione arte e cultura. Dal 2022 fa anche parte dell’Advisory board di Valore Italia, Centro Internazionale di Formazione e Ricerca per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

