«Tollerano la corruzione ma non un sedere di fuori»: la solidarietà di Taormina all’avvocata influencer sospesa dall’ordine

«Se un avvocato corrompe un magistrato, si tutelano tutti tra di loro e fanno le cricche. Poi se metti il sedere di fuori, ti danno 15 mesi». É il J’Accuse di Carlo Taormina, già ordinario di Procedura penale, ex deputato e sottosegretario al ministero dell’Interno. Che ha preso a cuore la vicenda di Alessandra Demichelis, avvocata ed ex concorrente di Pechino Express, nonché co-creatrice della pagina Instagram “Dc Legalshow”, «per raccontare la vita di un avvocato», tra foto in location di lusso, aperitivi fashion e foto vagamente osé. Esuberante narrazione che si celerebbe dietro la scelta dell’Ordine di Torino di sospenderla dalla professione per 15 mesi. Episodio che ha spinto Taormina a scendere in battaglia, al suo fianco: difenderà la collega di fronte al consiglio nazionale forense, davanti al quale l’avvocata impugnerà la sanzione.

«Sono felice e onorata»

«La vicenda Palamara dovrebbe insegnarvi – aveva spiegato il professore, secondo quanto riporta il Corriere della Sera -, perché non c’erano solo magistrati, ma soprattutto avvocati». Demichelis, dal canto suo, si è detta «felice e onorata» che «una personalità del calibro del professor Taormina» voglia sostenere la sua causa. Non è d’altronde la prima volta che il professore decide di accettare incarichi spinosi: dal processo per il caso Cogne a una piccola parentesi da difensore di alcuni ultras della Juventus finiti a processo.

Demichelis, dal canto suo, deve fare i conti con ben 12 esposti presentati all’Ordine contro di lei, aggiunge il Corriere della Sera. L’ultimo di essi è stato presentato da una collega del Centro Italia, dopo le dichiarazioni della legale-influencer delle scorse settimane: «La verità è che se fossi stata brutta, grassa, con la cellulite, non sarebbe successo tutto questo caos, niente». Demichelis tuttavia non è solo accusata ma anche accusatrice: dopo il primo esposto del febbraio 2022, ne aveva a sua volta depositato uno contro lo stesso consiglio dell’Ordine.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: