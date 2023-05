Patteggiamento Juve, ammenda da 718mila euro per la manovra stipendi

Il Tribunale federale nazionale ha accolto la richiesta di patteggiamento della Juventus per il filone della manovra stipendi – nato dall’indagine Prisma della procura di Torino – e ha comminato al club bianconero un’ammenda di 718mila euro ma nessuna nuova penalizzazione. Nell’accordo con la Procura federale, la società rinuncia a fare qualsiasi ricorso sulle vicende pendenti, come la sentenza del 22 maggio sul -10 in campionato. La multa verrà pagata dalla Juventus e i dirigenti coinvolti, mentre è stata stralciata dal patteggiamento la posizione di Andrea Agnelli, che andrà a processo il 15 giugno. Gli altri rinunciano, come il club, a eventuali ricorsi alla corte federale d’appello e al collegio di garanzia presso il Coni. La penalizzazione di 10 punti in campionato è così confermata e nel frattempo sono uscite le motivazioni di quella sentenza sul caso plusvalenze: «La sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati», scrive la Corte federale d’appello nel documento. Il titolo del club bianconero, dopo la notizia del patteggiamento, vola in borsa: +7 per cento a Piazza Affari. Per il presidente della Figc Gravina, l’accordo sul patteggiamento «è il risultato più bello del calcio italiano per trovare un momento di serenità».

