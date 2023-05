Playoff serie B, il Cagliari vince in rimonta al 90′ contro il Parma: Ranieri crolla in lacrime dopo il gol – Il video

Vince con una rimonta al cardiopalma il Cagliari di Claudio Ranieri, che a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione. Nella semifinale di andata dei playoff di serie B, i sardi erano partiti sotto di due gol contro il Parma, dopo le reti di Benedyczak e Sohm. È nella ripresa però che il Cagliari riesce a riaprire la partita, prima con Luvumbo in gol al 23′, poi il rigore del pareggio di Lapadula. È da poco passato il 90′ quando arriva ancora Luvumbo a firmare il terzo gol, quello vincente, per i ragazzi di Ranieri che ora affronteranno il Parma per il ritorno sabato 3 giugno.

