Chi è Thomas Zilliacus, il miliardario finlandese che vuole comprare l’Inter

Spunta un nuovo nome per il futuro dell’Inter. Secondo Reuters, l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus starebbe valutando di fare un’offerta per rilevare il club nerazzurro. L’anticipazione arriva a poco più di una settimana dall’attesissima finale di Istanbul, dove il 10 giugno la squadra di Simone Inzaghi si giocherà la Champions League contro il Manchester City. E sarebbe proprio durante l’ultimo match di San Siro contro il Milan, quello che ha portato l’Inter in finale, che Zilliacus si sarebbe convinto a formulare un’offerta, forse spinto proprio dalla buona prestazione della squadra e dall’atmosfera unica del Meazza. Il miliardario finlandese era infatti in tribuna d’onore a San Siro in occasione del derby di ritorno, vinto per 1-0 con la rete di Lautaro Martínez. Da qualche mese ormai si vocifera che la famiglia Zhang, proprietaria della società dal 2016, stia pensando di far entrare un nuovo socio nel club nerazzurro. Goldman Sachs e la banca statunitense Raine sono già in trattativa con le varie parti interessate, ma finora non è stato siglato alcun accorto.

Chi è Zilliacus

Ex dirigente di Nokia, Zilliacus venta una lunga carriera nel mondo degli affari. Dopo aver ottenuto un master in Economia alla Hanken Business School di Helsinki, viene eletto a soli 25 anni nel consiglio comunale della città. Poco più tardi, viene assunto da Nokia come responsabile globale del marketing. Un lavoro che lo costringerà a trasferirsi a Singapore. Negli anni Novanta, Zilliacus decide di andare per la propria strada e fonda Asia-Pacific Strategic Alliances Group e Mobile FutureWorks, due società con partecipazioni in tantissimi settori: immobiliare, sport, telecomunicazioni e non solo. Complessivamente, i due gruppi gestiscono più di 100 aziende diverse, con un valore combinato di oltre 3 miliardi di dollari.

Il tentato acquisto del Manchester United

Il nome di Zilliacus era già saltato fuori quest’anno come potenziale acquirente del Manchester United tramite la sua holding XXI Century Capital. Per finalizzare l’offerta, l’imprenditore finlandese aveva però bisogno di un equity partner, che non sarebbe riuscito a trovare in tempo. Da qui, dunque, la decisione di abbandonare la corsa. A maggio, XXI Century Capital ha annunciato di essere in trattativa con alcuni investitori istituzionali di Stati Uniti, Asia e Medio Oriente per raccogliere fondi e investire nel calcio europeo. Se dovesse diventare davvero il nuovo proprietario dell’Inter, Zilliacus potrebbe anche sfruttare il suo legame con l’Italia. Pare infatti che l’imprenditore finlandese possieda una casa vicino al Lago di Como.

