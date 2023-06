Eduardi Tsokolakyan: l’artista che con i suoi ritratti di carta lascia il web a bocca aperta – I video

Un foglio di carta piegato in due, e un paio di forbici che iniziano a sminuzzarlo in maniera apparentemente casuale. E poi, arriva la magia: il foglio si apre e su di esso si staglia il ritratto estremamente puntuale di qualche volto famoso. Leggende del calcio, per lo più: Pelè, Maradona, Cristiano Ronaldo. Ma anche facce iconiche per la cultura Pop, da Jenna Ortega (protagonista della celebre serie Netflix Mercoledì) a Harry Potter. Il creatore di questo stupefacente universo in due dimensioni è l’artista Eduardi Tsokolakyan, il suo palcoscenico è il web. Oltre un milione di iscritti su YouTube, 4 milioni e mezzo di followers su TikTok, 268mila su Instagram.

I suoi contenuti non mancano di lasciare a bocca aperta gli utenti, e la sua arte non si limita al taglio su carta. Eduwoes (questo il nome con il quale lo conoscono gli internauti) sembra infatti intravedere possibilità creative in oggetti inaspettati: dipinge con il succo di limone, sfruttando la reazione di quest’ultimo al calore. Un trucco che applica anche all’albume d’uovo, usato per tracciare in padella il ritratto di Ibrahimovic o Michael Jackson.

In alcuni casi, addirittura, il fuoco passa da essere combustibile a pennello, e le sue opere emergono dalle bruciature che lascia sui fogli. Ma non si limita a questo: sorprende gli spettatori legando insieme quattro penne, e realizzando altrettanti ritratti in un colpo solo. Oppure creando e componendo puzzle estremamente realistici, oltre che cartoni animati.

Il successo è lampante e quantificabile. Quasi ogni suo video, infatti, vanta centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nonostante spesso, tra i commenti, gli utenti sostengono indignati che meriterebbe molta più visibilità.

Per il resto, i messaggi sotto le clip appaiono prevalentemente sbalorditi e ammirati: «Sono davvero curioso di sapere cosa accade nella sua testa», «Rimango ammaliato ogni volta che mi imbatto in un tuo post», «Mi chiedo come sia possibile». Su un video, spuntano anche gli applausi del profilo ufficiale del Napoli.



Alcuni contenuti sono stati anche direttamente rilanciati da profili ufficiali e molto seguiti, come quello del Manchester City. In generale, è possibile sbirciare la sue tariffe attraverso la descrizione del profilo: 50 dollari per un ritratto, 350 dollari per uno dei suoi famosi “5 disegni alla volta”.

Verrebbe da chiedersi come ha anche solo scoperto di avere tali abilità, come ha provato per la prima volta a cimentarsi in imprese tanto originali. Ma sono domande che rimarrebbero probabilmente senza risposta: sopra al creator, per il momento, aleggia una fitta nube di mistero. Poche tracce della sua vita privata fanno capolino: una foto che lo ritrae sorridente tra la neve di Tbilisi, una posa assieme alla sua famiglia. Per il resto, i suoi profili sono completamente incentrati sull’arte, e poco traspare della sua vita privata o della sua personalità. Al di fuori del genio.

