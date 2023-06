Lo cercano con l’elicottero e i sommozzatori dopo l’allarme in spiaggia, si presenta in caserma dopo 24 ore: «Mi ero addormentato sugli scogli»

È vivo e sta bene l’imprenditore 46enne di Viareggio, ma domiciliato a Marina di Massa, che da venerdì 2 giugno si riteneva fosse disperso in mare. Ieri mattina, infatti, l’uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri assieme alla madre, rassicurando sul suo stato di salute e ponendo così fine alle ricerche dei sommozzatori e delle forze dell’ordine che, con l’ausilio di un elicottero, stavano setacciando da ore la zona. «Scusate, mi sono addormentato su uno scoglio dopo una lunga nuotata», avrebbe detto, citato dal Tirreno. A dare l’allarme nella giornata di venerdì era stato un bagnante che aveva notato sul pontile gli effetti personali del 46enne. Quindi, le ricerche dei carabinieri di Massa e il tentativo, inconcludente, di contattare lo stesso attraverso il domicilio riportato sui documenti ritrovati in spiaggia. Tuttavia, l’imprenditore era già da diverse ore tornato a riva. Dopo aver letto la notizia delle ricerche, si è presentato spontaneamente in caserma mettendo così fine alla situazione di allarme sulle coste toscane.

Immagine di copertina: Foto d’archivio

