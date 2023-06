Fedez e Morgan insieme a X-Factor, dal rapper la prima frecciata: «Spero che arrivi in orario, in passato…»

Volano già frecciate tra i giudici di X Factor. A 9 anni dalla sua ultima partecipazione, Morgan tornerà a sedersi sulla poltrona di giudice, assieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. Ed è proprio quest’ultimo che durante la presentazione della line up del concerto-evento LoveMi 2023, commentando il ritorno di Marco Castoldi nella giuria ha detto ai microfoni del Corriere della Sera di non essere preoccupato dal ritorno turbolento Morgan. Il rapper e imprenditore milanese, ormai alla sua settima edizione in qualità di giudice, ha però lanciato una frecciatina al collega: «Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così». Insomma, la gara sembra essere già aperta, principalmente tra i due giudici, che già in passato si sono incontrati (e scontrati).

LoveMi 2023

Ma prima di X Factor, Fedez sarà impegnato anche nella seconda edizione del concerto di beneficienza gratuito LoveMI, che si terrà il 27 giugno in Piazza Duomo a Milano e sarà trasmesso in diretta su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity e su Radio 105. Quest’anno i fondi raccolti andranno all’Associazione Andrea Tudisco OdV, che opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini, per la costruzione di una struttura dedicata nei pressi del Policlinico di Tor Vergata a Roma, e la trasformazione di una villa confiscata alla criminalità organizzata per accogliere le famiglie dei bambini malati. «Credo sia fondamentale sostenere e far conoscere realtà come questa – ha spiegato Fedez – perché veramente fanno cose che vanno al di là di ciò che il Sistema Sanitario Nazionale può dare. L’idea è di sostenere un progetto specifico. Una struttura similare a quella che si trova in questo momento, adiacente a una struttura ospedaliera, che possa essere ancora più vicina ai bambini e alle cure che servono loro».

La line-up di LoveMi 2023

Durante la presentazione della nuova edizione del concerto-evento di beneficienza, Fedez ha annunciato i primi nomi degli artisti che si esibiranno in Piazza Duomo il 27 giugno: Achille Lauro, Andrea Damante, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. Questi i primi nomi, e non si escludono ulteriori sorprese.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: