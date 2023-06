Giorgia Meloni in Tunisia, il presidente Saied: «Lei dice a voce alta quello che gli altri tacciono»

Dopo il colloquio formale, i due si sono trattenuti oltre in una delle terrazze del palazzo presidenziale

«Lei è una donna che dice a voce alta ciò che altri pensano in silenzio». Così il presidente della Tunisia Kais Saied, si riferisce alla premier Giorgia Meloni in visita al Paese nordafricano. «Sono molto felice di parlare con lei dei nostri problemi», ha aggiunto il capo di Stato, a cui la presidente del Consiglio ha fatto eco. Il colloquio tra i due è durato circa un’ora e 45 minuti, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi citate da Ansa, che parlano di buone sensazioni percepite. Segnale di ciò è anche il fatto che Meloni e Saied – recentemente oggetto di critiche internazionali per le violenze nei confronti dei migranti dall’Africa subshariana – si sono trattenuti a parlare anche fuori dallo spazio formalmente previsto. Assieme alle delegazioni i due hanno preso un caffè su una delle terrazze del palazzo presidenziale di Cartagine. Arrivata a Tunisi stamattina, la premier è stata accolta dalla sua omologa tunisina Najla Bouden Ramadan con cui ha avuto un iniziale faccia a faccia.

