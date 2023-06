No! Non è stato installato un arcobaleno attorno all’Arco di Trionfo di Parigi in occasione del Pride Month

Con l’inizio del Pride Month, sono tornati anche le polemiche e i rigurgiti ostili di alcuni utenti nei confronti della comunità Lgbtq+. Così, in maniera esplicita o meno, è facile imbattersi in post che criticano presunte iniziative adottate in tutto il mondo in occasione del mese dedicato alla celebrazione e alla commemorazione dell’orgoglio lesbico, gay, bisessuale e transgender. Come nel caso di una foto che mostrerebbe un arcobaleno che avvolge l’Arco di Trionfo a Parigi.

Per chi ha fretta:

Ha iniziato a circolare un video che ha provocato l’indignazione di diversi utenti

Nella clip si vede l’Arco di Trionfo a Parigi avvolto da un’installazione gigante a forma di arcobaleno

In realtà, un’infrastruttura del genere non è mai stata montata: le immagini sono state realizzate da un video artist grazie all’animazione 3D, come da lui stesso specificato

Analisi

«FRANCIA – Simbolismo anche numerico». Questo commento è stato condiviso su Facebook in accompagnamento a un video di pochi secondi in cui vediamo ripreso lo storico monumento della capitale, avvolto da un’installazione enorme a forma di arcobaleno. La condivisione ha presto raccolto molti commenti indignati.

Ma chi in questi giorni si troverà a passeggiare per quei paraggi assisterà davvero a questo insolito tripudio di colori? La risposta breve è: no. Quella più lunga è: si tratta di immagini create artificialmente attraverso programmi di effetti speciali. Il video, infatti, è stato originariamente pubblicato su Instagram da un utente di nome Ian Padgham, che si identifica sul suo account (@origiful) come Video artist, e afferma di amare il surrealismo, i viaggi e la storia dell’arte.

Basta farsi un giro sul suo profilo Instagram per avere un’idea dei suoi lavori: il Big Ben di Londra curvato come se fosse di gomma, un’esplosione di palloncini a forma di cuore davanti al Louvre, giganteschi monumenti a forma di arti di giganti sparsi per verdi campagne. Niente di tutto questo, ovviamente, esiste o si è realmente verificato: si tratta, come nel caso dell’arcobaleno attorno all’Arc de Triomphe, di video artistici creati digitalmente. L’artista lo ha anche chiarito esplicitamente su Twitter, dove ha spiegato di non aver usato l’Intelligenza Artificiale: «Just me doing 3D animation and lots of hand-edited details».

Conclusioni

Non è stato installato alcun arcobaleno attorno all’Arc de Triomphe di Parigi: le immagini diventate virali sono state alterate digitalmente da un video artist che è solito realizzare clip surreali e sorprendenti.

