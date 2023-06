Le foto di questi animali giganti non sono reali: sono state generate dall’Intelligenza Artificiale

Animali giganti in età vittoriana: sono questi i protagonisti di alcune immagini virali sui social. Cani e gatti che sovrastano gli esseri umani, mucche grandi quanto case, conigli e capre che sembrano provenire dalla terra dei giganti. Avevamo, tempo fa, affrontato il caso di un cavallo gigante, anch’esso ritratto in una fotografia che sembrava provenire dal secolo scorso. Ma che in realtà era stata generata ad arte dall’Intelligenza Artificiale. Adesso è il turno di molti altri animali dalle proporzioni abnormi.

Per chi ha fretta:

Alcune immagini virali mostrano diversi animali dalle proporzioni abnormi, apparentemente ritratti in alcune foto d’epoca

In realtà, le immagini non sono un vero reperto storico: sono state realizzate dall’Intelligenza Artificiale

Il video condiviso sui social proviene infatti da un profilo TikTok appassionato del genere, che ha pubblicato molti altri contenuti legati all’IA

Analisi

Ecco un esempio della condivisione sopracitata:

L’origine del video è da rintracciare, come notiamo dal logo che appare nella clip, nel profilo Tiktok de @elcronovisor: sulla piattaforma cinese la sequenza ha ottenuto 16.7 milioni di visualizzazioni, e 1.2 milioni di likes.

Salta subito all’occhio che le immagini appaiono simili a quella, debunkata, del cavallo gigante. Ci sono forti indizi che lasciano infatti supporre di essere al cospetto di foto generate dall’Intelligenza Artificiale. Nella maggior parte delle immagini, infatti, i protagonisti tengono le mani in tasca, privandoci della possibilità di appellarci a uno dei più tipici elementi che tradiscono l’intervento di intelligenze virtuali. Rimangono tuttavia alcuni dettagli sintomatici: nella prima foto, per esempio, il volto dell’uomo inginocchiato a destra appare sfumato, fuori fuoco, quasi come se i suoi tratti somatici si confondessero con la pelle.

Nella seconda immagine, appare una mano: il pollice della mano dell’uomo ritratto a sinistra dell’immagine risulta avere dimensioni decisamente insolite.

Ma forse il caso dove viene tradito maggiormente l’utilizzo dell’AI è quello della terza foto: un uomo appoggia una mano dalla forma strana su un maiale gigante, l’altra mano invece non compare affatto. La stessa cosa si nota nella mano sinistra della bambina che si aggrappa all’animale, e in quella dell’uomo che posa a sinistra.

Per non parlare della foto vicino a una capra mastodontica: l’uomo che posa alla sua sinistra sembra infatti avere tre braccia.

Insomma sussistono forti motivazioni per ritenere che le foto siano state generate mediante Intelligenza Artificiale. Impressione rafforzata dagli hashtag che l’autore del post ha messo a corredo del video: #aiart e #midjourney, ovvero il programma di intelligenza artificiale (utilizzato anche nel caso sopracitato del cavallo) che crea immagini partendo da descrizioni testuali. Ogni dubbio viene fugato andando a leggere la bio del profilo @elcronovisor: «Realidades alternas – Imágenes generadas por IA». In effetti, sulla pagina troviamo molti altri esempi di foto generate con Intelligenza Artificiale, tra fantasmi, alieni e giganti. In alcune di esse, specifica: «Recordatorio: esto es una obra de ficción con imágenes generadas por inteligencia artificial».

Conclusioni

Le immagini che ritraggono animali giganti e sono diventate virali sui social non sono autentiche foto d’epoca: sono state realizzate con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Il video condiviso proviene infatti da un profilo TikTok appassionato del genere, che ha pubblicato molti altri contenuti legati all’IA.

