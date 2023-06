Pride Roma, Michela Giraud sfila sul carro del Muccassassina: «Ho puntato sulla sobrietà» – Il video

L’attrice comica era al corteo partito nel primo pomeriggio da piazza della Repubblica e proseguito per le vie della Capitale

Occhiali da sole a forma di cuore e top fucsia. Così Michela Giraud ha partecipato al Pride di Roma, sfilando in corteo sul carro dello storico locale capitolino Muccassassina. Ho puntato sulla sobrietà, ha scherzato sui social, condividendo foto e video per documentare la preparazione e poi alcuni momenti della manifestazione. Il corteo è partito alle 15 da piazza della Repubblica e sfilerà in centro. «Il carro dei vincitori», ha scritto ancora la comica romana, prima di tornare a casa visibilmente ustionata dal sole. «Mettetevi la crema solare», ha aggiunto, pubblicando una foto con il volto completamente arrossato.

