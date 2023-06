Roma Pride 2023, in migliaia al corteo della “QueeResistenza” della comunità Lgbtqia+ – Il video

Prende il via da piazza della Repubblica il Pride di Roma 2023 il corteo della comunità Lgbtqia+, che attraversa l’intera Capitale, e si chiude in via dei Fori Imperiali intorno alle 19.30. Dopo giorni di polemiche sul mancato patrocinio da parte della Regione Lazio, i 34 carri attraversano le strade della Capitale, passando per il Colosseo, i Fori Imperiali e infine Piazza Venezia, per poi chiudere con il concerto Rockme Pride a Capannelle. Oltre ai rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ci sono anche le madrine del Roma Pride di quest’anno, Paola & Chiara, che si esibiscono sul palco con il loro brano Furore, inno della manifestazione di quest’anno, mentre lo slogan scelto dagli organizzatori è «QueeResistenza». Uno slogan che, come spiegato da Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2023 e presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, «è l’insieme di due anime della nostra comunità in questo momento: da un lato la resistenza verso questo governo, e anche il governatore del Lazio Rocca che ci chiede di fare le scuse; dall’altro lato quello del diritto di esistere: noi come comunità con la nostra identità, i nostri orientamenti, il nostro modo di essere che vivono sempre e il clima di odio e di omofobia ci fa paura, dobbiamo resistere ed esistere».

La polemica sul mancato patrocinio della Regione

L’eco delle polemiche sul mancato patrocinio da parte della Regione Lazio continua a tenere banco sino alla vigilia del Pride. Mario Colamarino, portavoce degli organizzatori della manifestazione, durante la conferenza stampa a ridosso dell’evento ha ribadito di non dovere «nessuna scusa al presidente Rocca», né di avere intenzione di invitarlo perché «non sarebbe il benvenuto». In precedenza, il governatore del Lazio Francesco Rocca, parlando della decisione di revocare il patrocinio al Roma Pride ha dichiarato: «La Regione aveva dato il suo patrocinio in maniera convinta, ma sono stati violati gli accordi. Avevo chiesto di evitare il riferimento alla maternità surrogata perché divisiva». Quanto a eventuali scuse sulla revoca del patrocinio, ieri Rocca ha replicato: «Sicuramente devo chiedere scusa a me stesso per essere caduto in questa provocazione e a coloro che domani andranno in piazza a rivendicare la loro libertà di amare, il diritto a essere felici e accettati, a non essere condannati come purtroppo accade in alcuni paesi. Mi spiace non essere con loro domani».

