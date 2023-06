Prende forma la nuova Enel di Flavio Cattaneo: ecco chi sono gli uomini chiave insediati dall’Ad ai vertici dell’azienda

Spettano all’amministratore delegato le nomine per ridefinire gli assetti interni a Enel, una delle grandi partecipate che ha visto l’elezione del nuovo cda lo scorso maggio. Il nuovo Ad Flavio Cattaneo, dunque, ha proceduto a insediare i dirigenti principali. Le nomine sono state annunciate nel pomeriggio di oggi, 12 giugno, con un comunicato ufficiale dell’azienda. Stefano De Angelis diventa nuovo responsabile della Funzione amministrazione, finanza e controllo e Chief financial officer (Cfo). Prenderà il posto di Alberto De Paoli, che assume l’incarico di Head of North America e Head of Latin America. Nella riorganizzazione in corso, si segnalano altri due nuovi ingressi nella società: Francesco Puntillo, investito del ruolo di Head of legal and corporate affairs, e Gianni Vittorio Armani, che sarà l’Head of Enel Grids.

Chi è il nuovo Cfo

Laureato in economia e commercio alla Sapienza di Roma, De Angelis ha un master in business administration ottenuto alla Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino. La sua carriera, come ricorda Milano Finanza, si è svolta tutta nella finanza corporate, dagli inizi in Fiat sino ai ruoli di responsabilità come Cfo e Chief accounting and control officer di varie società della galassia Tim. De Angelis vanta anche esperienze importanti di asset management e finanza straordinaria, in Italia e all’estero.

