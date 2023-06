«L’uomo che ha cambiato la Lombardia e l’Italia»: tra i milanesi che ricordano Silvio Berlusconi – Il video

Milano ricorda Silvio Berlusconi. I cittadini del capoluogo lombardo commentano con Open la notizia della morte del Cavaliere e fondatore di Forza Italia, scomparso oggi – lunedì, 12 giugno – all’età di 86 anni. «Lo conoscevo da cinquant’anni», racconta il barbiere Antonio Fiotta che confida di aver visto pochi giorni fa il fratello del Cav., Paolo. «Sono decisamente addolorato – continua – perché è stata una persona che è stata maltrattata dalla nostra politica». Molti milanesi ricordano il suo lato umano a discapito di quello politico. «Umanamente mi dispiace, ma a livello politico è stata una persona negativa e ancora oggi l’Italia paga le conseguenze delle sue azioni», sottolinea un milanese. Berlusconi «ha cambiato il sistema Italia e bisogna onorarlo», ribatte invece un altro residente. Tra il leader di Forza e Italia e la (sua) Milano, il rapporto è sempre stato saldo e il legame inscindibile. Da qui, sono infatti partite le sue imprese, non solo imprenditoriali. «Ha cambiato da un punto di vista economico l’Italia e la Lombardia», dice un milanese. Ora, la (sua) città è pronta per l’ultimo saluto. I funerali di Stato si svolgeranno, infatti, mercoledì 14 giugno in piazza Duomo.

Leggi anche: