Litiga con la fidanzata e investe i giovani in piazza a Nola: arrestato

Un ragazzo a bordo di una Panda in piazza Duomo a Nola in provincia di Napoli ieri ha iniziato a sfrecciare tra i giovani della movida. Dopo averne investiti alcuni si è allontanato dal centro a tutta velocità. Nei pressi del comune di Camposano la sua auto si è capovolta in un incidente stradale. Almeno sette ragazzi sono stati trasportati in ospedale. Alcuni sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione il giovane aveva poco prima litigato con la fidanzata.

