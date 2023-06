Si presenta ai funerali di Silvio Berlusconi con la maglietta «Io non sono in lutto». Partono insulti – Il video

«E per i miei figli che sono qui, non volevo che vedessero la tv. Sono qui per queste celebrazioni che Silvio Berlusconi, a mio modesto parere, non merita». Così Silvia, 56 anni, residente a Milano si è presentata in piazza con la maglietta “Io non sono in lutto” ai funerali di Silvio Berlusconi. Qualcuno si ferma a parlare con lei anche se della linea opposta, altri la insultano, incolpandola di alzare la tensione. «Torni a casa, vada a stirare». Perfino minacce al marito, medico: «Magari lui stasera fa la fine di Silvio».

(credit video e immagini di Andrea Miniutti)

