Corrado Guzzanti e il «rutto nazionale» per Silvio Berlusconi. Poi arrivano le scuse su Instagram

Spiega: «La battuta sul lutto nazionale per una personalità che metà paese non giudica positivamente»

«Rutto nazionale». L’attore Corrado Guzzanti, nel giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi si esprime così su Instagram. Due parole, su sfondo nero, fraintendibili con la dicitura lutto nazionale. La stories è diventata virale, così come ha spopolato su Twitter, qualche giorno fa, la sorella di Corrado, Sabina Guzzanti. Lei, imitatrice doc del Cavaliere, lo ha ricordato con una delle sue maschere: «Non posso dire che mi mancherà ma… L’ultimo trucco». Qualche ora dopo il «rutto nazionale» sono arrivate le scuse dell’attore, sempre via Instagram. «La battuta – spiega – si riferisce solo alla scelta di imporre il lutto nazionale per una personalità politica che una metà del paese non giudica positivamente». «Tutto il mio rispetto invece (pensavo fosse ovvio) per chi partecipa al lutto e alla cerimonia funebre», conclude.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: