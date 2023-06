La bara di Berlusconi in legno di mogano dell’Honduras: lo stesso materiale delle chitarre di Jimi Hendrix

Una bara in legno di mogano con striature color rosso bruno proveniente dall’Honduras. Lo stesso legno con cui venivano costruite le chitarre di Jimi Hendrix. È il prezioso materiale con cui è stata costruita la bara che contiene il feretro con le spoglie di Silvio Berlusconi, i cui funerali di Stato si svolgeranno oggi, 14 giugno, in Piazza Duomo a Milano. A realizzare il feretro sono stati i maestri artigiani dell’Art Funeral Italy di Paolo Imeri, con sede a Caravaggio, in provincia di Bergamo. La bara, come spiegato a la Repubblica dal titolare dell’azienda, si chiama «23 Duomo». Per realizzarla ci sono voluti circa 20 giorni, 10 solo per la lucidatura. Il legno con cui è stata realizzata è stagionato, ed è di elevatissima qualità.

I tronchi interi

Il legno utilizzato è stato ricavato sezionando tronchi interi, in modo da non far perdere al materiale le sue naturali venature, «così si valorizza l’impronta digitale del legname definita figurazione», ha spiegato Imeri. Altra caratteristica peculiare nella realizzazione del feretro è la doppia verniciatura: un processo che ha richiesto alle maestranze bergamasche ben 10 giorni di tempo. Sulla bara infatti, grazie alla doppia verniciatura del legno è stato possibile creare un duplice effetto, visibile al meglio sotto la luce solare. Il cofano della bara è infatti perfettamente lucido, mettendo in risalto le venature del pregiato legno. Le parti parti laterali della bara e della cornice sono invece satinate, andando a creare un elegante feretro.

Costo top secret

Il costo? Non si dice. «Preferisco non svelarlo – ha spiegato il proprietario dell’azienda –. Così come per motivi di riservatezza ho oscurato quel genere di cofano sul nostro sito, dove ci sono tutte le nostre creazioni. Posso solo aggiungere che si tratta dello stesso tipo di bara in cui giace l’imprenditore Leonardo Del Vecchio, scomparso un anno fa di questi tempi». L’azienda di Imeri, inoltre, non ha avuto contatti diretti con la famiglia del Cav, ma ha realizzato la bara su commissione per terzi, in quanto progetta e realizza queste pregiate bare artigianali che riforniscono le diverse agenzie funebri.

