Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma: «Sono ancora vivo»

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dal 7 giugno ed era stato sottoposto a un’operazione all’addome. Il Pontefice, in sedia a rotelle, è uscito dall’ingresso principale dell’ospedale e ha salutato pazienti e giornalisti che lo aspettavano all’uscita. «Sono ancora vivo», ha detto. Medici e infermieri si sono affacciati alle finestre per salutarlo. Le sue dimissioni erano attese perché annunciate ieri, 15 giugno, dal portavoce vaticano Matteo Bruni. Il Papa ha subito un’importante intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’operazione, svoltasi dopo aver effettuato l’ anestesia generale, per via di una laparocele incarcerato, è durata 3 ore e ha avuto esito positivo.

