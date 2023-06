Parla Casaleggio: «Il registro di Grillo è quello. Conte? Oggi è in enorme difficoltà»

Davide Casaleggio parla, scegliendo non a caso l’edizione serale del Tg di Rai1, per lanciare una stoccata al leader M5S Giuseppe Conte mentre Beppe Grillo è travolto dalle polemiche per delle parole dette durante la manifestazione di ieri contro la precarietà. «Il registro di Grillo è quello», spiega prendendo il comico per come l’ha sempre conosciuto. «Oggi Conte – aggiunge – è in enorme difficoltà politica e hanno chiamato Grillo in soccorso». Il manager, figlio del cofondatore del Movimento Gianroberto Casaleggio, parla anche dei rapporti tra 5 stelle e Pd: «Penso che il Pd e il Movimento 5 stelle abbiano un problema: nessuno dei due vuole fare il fratello minore. E dall’altra parte Conte vuole fare il fratello maggiore». Sull’analisi fatta dal comico genovese dal palco romano su precarietà e potenzialità dell’intelligenza artificiale Casaleggio aggiunge: «In questa situazione parlare esclusivamente di salario minimo potrebbe costringere le aziende a dover scegliere tra innovare e licenziare. Bisogna iniziare a parlare di come redistribuire questa enorme produttività che viene portata con questa tecnologia».

