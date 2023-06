Firenze, gli specialisti del Gis entrano nell’ex hotel Astor sgomberato: palazzo al setaccio per cercare tracce di Kata

Completato nella giornata di sabato lo sgombero totale dell’edificio, i Carabinieri sono entrati nuovamente alle 8 di questa mattina all’interno dell’ex hotel Astor, lo stabile occupato dal quale è sparita il 10 giugno la piccola Kataleya. L’ennesima missione per trovare tracce della bambina, ma in condizione ora inedite: lo stabile è infatti per la prima volta nella completa disponibilità delle forze dell’ordine, liberato di tutti i suoi inquilini e di tutti i relativi traffici che vi avvenivano e cui potrebbe essere legata la sparizione di Kata. Per questo gli inquirenti confidano nel nuovo sopralluogo, che sarà estremamente approfondito e che si avvarrà anche del lavoro dei tecnici del Gis, specialisti esperti nell’uso di apparati tecnici ad alta tecnologia, adatti anche a sondare cavità e intercapedini. Nulla si vuole lasciare d’intentato, considerato che l’ipotesi che la bimba non sia mai uscita dal palazzo non è mai stata scartata dalla procura. Così come c’è attenzione sul box di un edificio adiacente, dopo la testimonianza raccolta dagli inquirenti di un’altra bambina, che avrebbe riferito – secondo quanto riporta Repubblica – di aver visto Kata trascinata via in lacrime in quella direzione. Voci e suggestioni che il sopralluogo di queste ore tenterà di verificare, passando al setaccio ogni singola stanza, intercapedine e passaggio segreto dell’ex Astor. Nella speranza di scovare una traccia che possa riportare alla luce la piccola Kata, scomparsa da 8 giorni.

