Lula in visita a Roma, gli incontri col Papa, D’Alema ed Elly Schlein. Mattarella: «Tutta la mia stima per come ha difeso la democrazia in Brasile» – Il video

Agenda fitta per Luiz Inácio Lula da Silva, impegnato oggi in visita di Stato a Roma. Nella lista di incontri bilaterali del presidente brasiliano, quello con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e Papa Francesco. «La sua presenza a Roma è un onore per la Repubblica italiana e per me è un piacere dare il benvenuto qui al Quirinale a lei e al seguito che l’accompagna. Lei ha incontrato qui al Quirinale due miei predecessori e sono molto lieto che lei torni al Quirinale da presidente del Brasile. Esprimo tutta la stima e l’apprezzamento per la sua difesa della democrazia e del Parlamento». Queste le parole con cui Mattarella ha accolto il leader brasiliano al Quirinale. Il riferimento è all’assalto dei bolsonaristi ai palazzi del potere a Brasilia, avvenuto dopo la sconfitta di Jair Bolsonaro, lo scorso 8 gennaio. «Un assalto», ha chiosato Mattarella «al Parlamento, nel tentativo di sovvertire i risultati elettorali. È stato un momento di democrazia molto importante. La sua presenza qui è l’occasione per ribadire ancora una volta la vicinanza e l’amicizia che lega il Brasile e l’Italia e la volontà di accrescere la nostra collaborazione sotto ogni profilo».

Prima di salire al Colle, Lula aveva avuto modo di dialogare con la segreteria del Pd, Schlein, ma anche con l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema. Nel pomeriggio, invece, la visita in Vaticano. Nei 45 minuti di colloquio con il Papa, Lula ha portato un invito ufficiale al Pontefice: a ottobre, nello stato di Parà, nel Nord del Brasile, si terrà la festa “Círio de Nazaré”. La celebrazione, in onore della Madonna di Nazareth, è uno dei maggiori festeggiamenti mariani al mondo. Tra l’altro, la moglie di Lula, Rosangela “Janja” da Silva, ha donato anche al Papa una statua di “Nossa Senhora de Nazaré”. Il Papa ha ricambiando offrendo ai brasiliani un bassorilievo in bronzo con la scritta “La pace è un fiore fragile”, lo slogan della Giornata mondiale della pace di quest’anno. Dopo lo scambio di questi e altri doni, Lula ha avuto un incontro anche con la Segreteria di Stato della Santa Sede. Alle 17, è previsto invece il bilaterale tra il presidente brasiliano e Meloni, a Palazzo Chigi.

