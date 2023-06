Restano solo 24 ore per salvare i 5 del sommergibile Titan: «C’è ossigeno fino alle 11 di domani» – Il video

Cresce l’apprensione del mondo per il destino del sommergibile Titan, disperso da domenica dopo la sua immersione verso il relitto del Titanic, al largo delle coste canadesi nell’Oceano Pacifico. Le lancette girano, e il tempo a disposizione per salvare i cinque passeggeri a bordo del mezzo diminuisce. Un video in circolazione sui social nelle ultime ore, diffuso per la prima volta a gennaio 2023 dal profilo Engineering Insider, dà una vertiginosa idea delle profondità oceaniche. Viene recentemente condiviso dal momento che il Titanic è affondato a una profondità di circa 3.200 metri. Il sommergibile potrebbe essersi incastrato nel relitto. Se questa possibilità si rivelasse corretta, salvare le cinque persone sarebbe impossibile. La Guardia Costiera statunitense, come riporta il quotidiano Independent, ha reso noto un calcolo allarmante: l’aria respirabile a bordo del sommergibile potrebbe esaurirsi poco dopo le 5:00 ora standard orientale (Est) di domani, ovvero le 11:00 in Italia.

