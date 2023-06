Tonali al Newcastle, è (quasi) fatta: offerti 70 milioni più bonus. E il Milan punta Frattesi

Il Newcastle ha presentato un’offerta al Milan per il cartellino di Sandro Tonali da 70 milioni di euro, più altri 5 di bonus. La squadra inglese ha rialzato il suo primo tentativo – a 60 milioni – per avvicinarsi alla richiesta dei rossoneri di 80 milioni. La trattativa sembra destinata ad andare in porto già nelle prossime ore, complice anche l’offerta di ingaggio al centrocampista 23enne, che vedrebbe il suo stipendio quasi raddoppiato. Per il calciatore sul tavolo c’è un contratto di 6 anni a 8 milioni a stagione più 2 di bonus. Un’offerta irresistibile, per giocatore e club, che potrebbe quindi allontanare Tonali dalla sua squadra del cuore dopo tre stagioni. Per provare a sostituire il centrocampista, il Milan potrebbe inserirsi immediatamente nella trattativa ingaggiata da Juventus, Inter e Roma per il 23enne del Sassuolo e della Nazionale italiana Davide Frattesi. Il club emiliano chiede 40 milioni e non è disposto a fare sconti: la società rossonera, una volta venduto Tonali, potrebbe metterli immediatamente sul tavolo e chiudere i giochi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: