Incidente Casal Palocco, arresti domiciliari per lo youtuber Matteo Di Pietro

Lo youtuber è indagato per omicidio stradale in relazione all’incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni a Roma

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all’incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni a Roma. Il 20enne era alla guida del Suv Lamborghini che si è scontrato con la Smart all’incrocio tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara provocando la morte del piccolo e il ferimento della madre e della sorella. Sulla Lamborghini viaggiavano cinque giovani, tutti ventenni parte del gruppo The Borderline.

