Rai, i nuovi dirigenti scelti da Meloni già si preparano al trasloco: nel 2024 inizierà la bonifica di viale Mazzini

La storica sede del cavallo, quella in viale Mazzini 14, a Roma, va rimodernata. E bonificata dall’amianto. Per effettuare i lavori di riqualificazione, la cui fine è prevista nel 2028, la Rai ha pubblicato un annuncio con cui ricerca due immobili. Il primo, identificato come «lotto A, con superficie utile lorda compresa tra i 2.000 e i 3.500 metri quadri». Il secondo lotto, il B, potrà essere invece suddiviso in «uno o più immobili, con superficie utile lorda di 25.000 metri quadri». Gli immobili dovranno essere consegnati «finiti, funzionanti, e fruibili» entro il 30 giugno 2024. Il governo Meloni ha appena propiziato l’insediamento dei nuovi vertici Rai in viale Mazzini, che questi già dovranno traslocare. Il cantiere, che interverrà sulla sede storica dovrà partire negli ultimi mesi del 2024, servirà a bonificare gli spazi dall’amianto presente, ma anche ad ammodernare e ampliare spazi di un edificio che, risalendo agli anni ’60, non ha mai subito da allora una riqualificazione così importante. La manifestazione di interesse pubblicata oggi, 23 giugno, dalla Rai, prospetta quindi quattro anni di locazione. Chi proverà ad aggiudicarsi i contratti, dovrà fornire soluzioni in grado di ospitare circa 1.120 postazioni di lavoro per i dirigenti del servizio pubblico e gli altri addetti che gravitano intorno a viale Mazzini. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 30 settembre di quest’anno.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: