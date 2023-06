Incidente a Pesaro, Bmw fugge all’alt poi si schianta: due morti e tre feriti

Morto il conducente dell’auto in fuga, che nello scontro ha travolto un’altra macchina uccidendo una 32enne

Due morti e tre feriti è il bilancio dell’incidente che ha coinvolto due auto a pochi chilometri dal centro di Pesaro, sulla strada Montelabbatese, intorno alle 16.30. Una Bmw non si è fermata all’alt dei carabinieri e ha poi seminato i militari, in un inseguimento che si è concluso tragicamente. Dopo alcuni chilometri infatti, l’auto che procedeva ad alta velocità ha centrato un altro mezzo che veniva nella direzione opposta. Le vittime sono il conducente della Bmw, un ragazzo macedone 27enne, e una donna di 32 anni che era a bordo della 500 L coinvolta nello scontro. La sorella, 28 anni, e un amico, 27, che erano con lei sono risultati feriti, così come l’altro passeggero della Bmw. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale di Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari con ambulanze e l’eliambulanza, i vigili urbani e i carabinieri.

