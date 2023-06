Il silenzio di Prigozhin sparito dopo la ritirata, l’addio da eroe a Rostov tra selfie e strette di mano – Il video

Il giorno dopo la ritirata dalla marcia verso Mosca del gruppo Wagner, il fondatore del gruppo di mercenari mantiene totale silenzio sui suoi canali social, dopo che per giorni ha rilasciato frequenti dichiarazioni e attacchi sulla gestione dell’invasione russa in Ucraina. Al momento non è chiaro dove si trovi Prigozhin, dopo il ventilato accordo con il Cremlino che attraverso il portavoce Dmitry Peskov aveva garantito che non sarebbero partite azioni penali contro l’oligarca e i suoi uomini per aver preso parte alla rivolta. Secondo quanto trapelato dai media internazionali già ieri, 24 giugno, Prigozhin avrebbe accettato di fermarsi per trasferirsi poi in Bielorussia, dopo che nella trattativa si era inserito il presidente bielorusso Aleksandr Lukhashenko. L’ultimo video che lo riguarda, verificato dalla Bbc, mostra le truppe di Wagner lasciare il quartier generale del distretto militare di Rostov, sul Don. Nelle immagini si vedono i mercenari festeggiare con diversi spari in aria, mentre Prigozhin viene salutato dalla folla a bordo di un’auto scura, con strette di mano e qualcuno che chiede anche un selfie.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: