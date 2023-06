Sondaggio Swg, settimana nera per Meloni e Schlein: calano FdI e Pd, recuperano M5s e Lega

Destino comune per FdI e Pd che nell’ultima settimana perdono consensi secondo l’ultimo sondaggio Swg per TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni, in calo dello 0,3%, è stimato ora al 28,6%, mentre quello di Elly Schlein cede lo 0,2% calando al 20,3%. Riduce le distanze intanto il M5s, che guadagna lo 0,3% e si porta al 16,3%. Così come la Lega che cresce dello 0,2% e tocca quota 9,3%. In lieve flessione Forza Italia (-0,1%) ora al 7,1% e Azione al 3,5%. Recupera un punto decimale l’alleanza Verdi e sinistra ora al 3,3%.

Guadagna terreno Italia Viva che cresce dello 0,2% e sale ora al 3,1%. In calo invece +Europa al 2,3%. In trend negativo Per l’Italia con Paragone, ora al 2,1%, mentre recupera consensi Unione popolare che arriva all’1,7%.

