«Basta fare un giro al porto per trovare lavoro»: la polemica per la frase di Macron alla madre di un disoccupato

«Andiamo insieme, facciamo il giro del porto, sarei sorpreso di trovare un ristorante o un bar che non cercano…». Così Emmanuel Macron ha risposto a una donna che lamentava la mancanza di lavoro per il proprio figlio. Una nuova frase del presidente francese che si aggiunge a tante altre simili che hanno generato in passato aspre polemiche. È successo ieri, 26 giugno, mentre era in una città di periferia di Marsiglia, dove sta facendo una visita di 3 giorni. Qui ha incontrato molta gente, andando anche in aeree molto difficili. Tra le tante persone con cui ha parlato, c’era una donna, che ci ha tenuto a raccontargli di essere madre di un ragazzo di 33 anni ancora disoccupato. Per Macron, però, il problema non è il mercato del lavoro che offre poche opportunità, ma l’inerzia delle persone.

La soluzione? «Facciamo un giro del porto»

Macron ha invitato la donna a fare il giro del porto insieme con la certezza che in città non mancano offerte di lavoro. «Non vorrà farmi credere che se cerca sul serio un lavoro a Marsiglia e non lo trova. È pronto ad accettare un posto di cameriere, non c’è un posto da cameriere? Faccio il giro del Vecchio Porto con lei stasera, sono convinto che troviamo 10 posti di lavoro», gli ha detto il presidente francese, attirando in poco tempo una bufera su di sé.

Le critiche

«Macron fa la caricatura di Macron: la soluzione alla disoccupazione? Attraversare la strada nel 2018, fare un metro nel maggio 2023. Ecco giunta l’ora di fare un giro del Porto Vecchio a giugno», ha commentato la capogruppo dei deputati de La France Insoumise, Mathilde Panot. Il riferimento è alle precedenti battute infelici del presidente francese. Nel 2018, infatti, creò un caso assicurando a un giovane agricoltore che «basta attraversare la strada per trovare un lavoro». Poi un mese fa aveva detto ad un altro che per trovare un impiego basta fare un metro. «Di fronte al disprezzo del popolo, l’unico disoccupato che ci auguriamo di avere nel paese è Emmanuel Macron», ha aggiunto Panot.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: