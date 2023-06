Brozovic giocherà con Cristiano Ronaldo, arriva il sì del croato: addio all’Inter per l’Al-Nassr

Accordo verbale del croato con il club saudita in cui si ritroverà CR7 come compagno di squadra

La fine della carriera di Marcelo Brozovic sarà in Arabia Saudita, dopo che il centrocampista dell’Inter ha stretto un accordo per ora verbale con l’al-Nassr, vincendo la concorrenza del Barcellona che corteggiava da giorni il croato. Venerdì 30 giugno Brozovic si sottoporrà alle visite mediche in una città della costa croata, per poi firmare un triennale che si preannuncia molto generoso. Già nei giorni corsi scorsi il club saudita aveva raggiunto un accordo con l’Inter per il costo del cartellino del centrocampista, in scadenza di contratto nel 2026, fissandolo a 23 milioni di euro. A pesare sul sì finale del giocatore, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stata l’influenza del direttore sportivo dell’al-Nassr, l’ex nazionale croato Goran Vucevic.

