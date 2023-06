Emmanuel Macron «pizzicato» al concerto di Elton John la sera dopo l’omicidio di Nahel: «La Francia brucia e lui balla?» – Il video

La Francia brucia dopo l’uccisione di Nahel, diciassettenne di Nanterre, da parte di un poliziotto. Ma mentre tra le strade del Paese prendeva piede l’ondata di proteste, incendi e saccheggi, il presidente francese Emmanuel Macron ha trovato a quanto pare almeno un po’ del suo tempo da dedicare a ben altro intrattenimento. Stanno facendo molto discutere infatti le immagini che lo ritraggono al concerto di Elton John, mercoledì sera, il giorno dopo la sparatoria. In un video, il leader di Parigi sembra godersi la serata, battendo anche il piede a tempo di musica all’Accor Arena, mentre il cantante si esibisce in Saturday Night’s Alright for Fighting. Ulteriori fotografie di Emmanuel e Brigitte Macron sono state pubblicate dal marito di Elton John, David Furnish, su Instagram.

Le foto hanno presto scatenato l’ira degli oppositori del presidente: «Mentre la Francia era in fiamme, Macron non era al fianco del suo ministro dell’Interno o della polizia, ma ha preferito applaudire Elton John», ha prontamente commentato Thierry Mariani, eurodeputato del Rassemblement National. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha reso noto che 667 persone sono state fermate in tutto il Paese per le proteste in corso. E oggi, 30 giugno, Macron è dovuto rientrare in anticipo dal vertice Ue che si teneva a Bruxelles per presiedere una nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale.

