Rivolte in Francia, Macron valuta lo stato di emergenza. L’accusa dell’Onu: «Razzismo nelle forze dell’ordine francesi»

Emmanuel Macron lascia il Consiglio europeo, in corso a Bruxelles. Il presidente francese rientra a Parigi, dove deve presiedere un nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale convocata dopo la terza notte di disordini in Francia collegati alle proteste per l’uccisione di Nahel, diciassettenne di Nanterre, da parte di un poliziotto. Il capo dello Stato «è stato pienamente informato degli eventi», ha detto uno dei consiglieri di Macron a margine dei lavori del vertice Ue. Secondo quanto riferito dalla delegazione francese, la posizione di Parigi sarà rappresentata al tavolo dei leader europei dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Intanto, dall’Eliseo fanno sapere che il presidente francese sarebbe pronto ad «adattare» le regole per il mantenimento dell’ordine pubblico: «Le decisioni verrano prese senza tabù».

Il (possibile) stato di emergenza

La possibilità di instaurare lo stato di emergenza in Francia dopo i disordini di questi giorni, non sarebbe più esclusa. La premier Elisabeth Borne ha infatti fatto sapere questa mattina che «tutte le ipotesi» vengono prese in esame per ripristinare «l’ordine repubblicano». La possibilità di instaurare lo stato di emergenza in Francia dopo i disordini di questi giorni, non sarebbe più esclusa. Sulla questione, è intervenuto il Rassemblement National di Marine Le Pen che, tramite il suo vicepresidente dell’Assemblée Natoinale, Sébastien Chenu, ha chiesto l’instaurazione dello stato d’emergenza e del coprifuoco nei quartieri che sono stati teatro di scontri, violenze e saccheggi. La stessa richiesta era arrivata nella giornata di ieri, giovedì 29 giugno, dal presidente dei Républicains, Eric Ciotti, e dal polemista di estrema destra, Eric Zemmour. Quest’ultimo ha, inoltre, invocato stamattina una «repressione feroce» contro gli attori delle violenze, da lui definite come «avvisaglie di una guerra civile, una guerra etniche». Per Zemmour, i circa 40.000 poliziotti e gendarmi schierati in nottata «sono stati travolti» dalle violenze e «hanno – continua – ordine di non opporsi. C’è paura che ci siano dei morti, c’è paura che gli scontri degenerino. Lo stato cede e si piega». Lo stato d’emergenza, in Francia, consente alle autorità amministrative di adottare misure eccezionali come – ad esempio – il divieto di circolare. Fu adottato nel novembre 2005 dopo 10 giorni di rivolta nelle banlieue, scatenate dalla morte di due adolescenti, folgorati in una cabina elettrica in cui si erano nascosti per sfuggire alla polizia.

La reazione dell’Onu

Dura la reazione dell’Onu che ha chiesto alla Francia di affrontare «seriamente i gravi problemi di razzismo e discriminazione sociale all’interno delle forze dell’ordine». Lo ha dichiarato Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, in una conferenza stampa a Ginevra.

