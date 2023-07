Sgarbi torna sulla vicenda del Maxxi: «Non mi pento! E vi faccio un annuncio che mette tutto a tacere, sono vergine» – Il video

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi torna (nuovamente) sulle polemiche nate dopo l’intervento dello stesso nella serata inaugurale dell’Estate al Maxxi, il museo delle arti del 21esimo secolo di Roma. «Ho passato tutto il giorno a rispondere ai giornali, al Corriere a la Repubblica, che mi chiedevano: “Lei non si scusa”? Ma di che c***o mi devo scusare? Di essermi divertito?», ha detto Sgarbi in diretta Instagram durante la kermesse culturale «Conversazioni dal mare» in corso a Molfetta. Il critico d’arte, lo scorso 21 giugno, – intervistato dall’amico Morgan – si era lasciato andare a una serie di commenti che hanno sconfinato nella volgarità e nel turpiloquio, fra espressioni sessiste ed elogi del membro maschile. Ma il sottosegretario alla Cultura non ci sta e dopo aver parlato di «censura intollerabile», ha confidato dal palco della cittadina pugliese che «la sua attività di conquista è finita: ho 71 anni, sono vecchio, non gioco più. Mi dispiace», ha affermato Sgarbi, raccontando al pubblico l’incontro con lo scrittore francese Michel Houellebecq. «Per rispondere alla domanda di Morgan, sono andato anche oltre. Ho ricordato che per l’autore c’è un momento della vita in cui noi conosciamo un solo organo: il c***o», ha ripetuto Sgarbi. «Il c***o è un organo di conoscenza, cioè di penetrazione, serve a capire». «Poi, dopo i 60 anni, scopri che ci sono anche altri organi, c’è per esempio il colon, il pancreas, la prostata. Io non sapevo che cazzo fosse ‘sta prostata». E poi ancora: «Per questo oggi mi hanno crocifisso, hanno chiesto di scusarmi, mi hanno detto che sono sessista. Ora – ha continuato il sottosegretario – mi auguro che le persone che hanno ascoltato il mio intervento possano pensare che si è trattato di una provocazione. Alla domanda di un amico: “Quante donne hai avuto?”, ho risposto in modo giocoso. Ebbene oggi risponderò “nessuna, sono sempre stato casto, anzi sono vergine”», ha concluso Sgarbi.

