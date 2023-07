Matteo Salvini va avanti, domani incontro con Marine Le Pen

Il segretario della Lega Matteo Salvini incontrerà a Roma la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen. Lo rende noto l’ufficio stampa del partito del Carroccio. Una mossa, quest’ultima, che conferma quello che già emergeva stamane sui giornali italiani. Nel futuro del governo dell’Ue e le alleanze nel Parlamento europeo il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti vede «tutto il centrodestra unito, senza i socialisti». In un’intervista al Corriere della Sera ha proposto a Forza Italia ed FdI «un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra». Una modalità che però si scontra con le posizione del presidente di FI, Antonio Tajani, che aveva aperto a un’alleanza con il partito di Emmanuel Macron. Salvini si dice sicuro di seguire le orme di Silvio Berlusconi, che in Europa si era sempre rivolto «anche alla grande famiglia liberale, ben diversa dai libera di Macron. Un’alleanza tra conservatori, liberali, cristiani e federalisti è nella logica delle cose. Io scelto la famiglia del centrodestra di cui fa parte la Le Pen».

Il tweet sugli scontri in Francia

Nemmeno qualche giorno fa twittava sugli scontri in Francia: «Una spirale di violenza alimentata anche dalla solita, estrema, vigliacca sinistra. Risultato di anni di errori e follie ideologiche in tema di immigrazione, soprattutto islamica, di permissivismo giudiziario, di banlieue in mano alla criminalità, di tolleranza verso comportamenti inaccettabili. Scene e scenari intollerabili in un Paese occidentale, nel cuore della società europea».

Giorgia Meloni e Marine Le Pen: distanti

Le Pen appare sempre meno vicina alla premier Giorgia Meloni. «Le Pen è apprezzata da una fetta consistente di francesi e da anni rappresenta la principale forza di centrodestra in Francia. Di fatto, si comporta come la Lega in Italia. Lei a differenza di altri, non ha mai insultato l’Italia», ha ribadito Salvini. Nemmeno qualche giorno fa la leader dell’estrema destra francese aveva criticato la politica dell’UE in materia di immigrazione e quella del primo ministro Giorgia Meloni, accusata di fare «concessioni» a Bruxelles in cambio di fondi. «Si stanno facendo concessioni all’Unione europea perché il piano di risanamento promesso all’Italia è assolutamente considerevole», aveva dichiarato in una intervista a FranceInfo.

Leggi anche: