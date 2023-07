Roma, quattro minorenni sfrecciano in monopattino sulla corsia preferenziale – Il video

Le nuove regole del codice della strada sui monopattini elettrici potrebbero essere approvate a breve. Ma nell’attesa, c’è chi testa i limiti di questi mezzi e quelli della legalità. Quattro ragazzi, all’apparenza tutti minorenni, sono stati filmati mentre sfrecciavano lungo la corsia preferenziale per il trasporto pubblico di viale Eritrea, a Roma. Mentre i quattro giovani, avvinghiati l’uno all’altro cercando di non cadere, ondeggiano pericolosamente da una parte all’altra della carreggiata nel tentativo di evitare le buche sull’asfalto, sorgono i dubbi: a chi è intestata la carta usata per noleggiare il mezzo? Cosa succederebbe se facessero un incidente? Chissà se è quello che pensava il passeggero dell’autobus che li ha ripresi facendoli diventare virali, poco dopo che – senza guardarsi oltre la spalla – lasciassero la corsia dedicata per immettersi nel traffico generale.

