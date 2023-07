Elly Schlein: «De Luca? Il terzo mandato non è previsto dalla legge» (e poi spiega la mossa della veronica) – Il video

«Sento molto parlare di terzo mandato, vorrei ricordare che attualmente non è previsto dalla legge. Vorrei che il Pd si concentrasse sulle risposte da dare ai cittadini, delle beghe interne non frega niente a nessuno». Così la segretaria del Pd Elly Schlein replica agli attacchi del governatore Vincenzo De Luca in merito alla possibilità di candidarsi nuovamente alla guida della regione Campania. «La migliore risposta a qualche critica interna – aggiunge la segretaria a In Onda, La7 – viene anche da quel consenso nell’elettorato del Pd che dobbiamo allargare, ma è il segno che c’è un tentativo di cambiamento che non piace a tutti. Alle polemiche personali non rispondo. Sulla politica abbiamo fatto scelte che nessun segretario fa a cuor leggero, commissariato il partito a Caserta e in Campania. Sono emerse delle irregolarità gravi limitatamente ad alcune zone, ed è nostro dovere intervenire. Ogni dirigente del Pd davanti ad alcune delle immagini che abbiamo visto, deve provare ribrezzo e imbarazzo. Chi vorrà intervenire sarà in squadra insieme a noi per farlo, chi pensa che vada tutto bene così troverà me sempre dall’altra parte».

Su Renzi: «Su salario minimo occasione mancata». Lui: «Migliore alleata di Meloni»

Il no di Matteo Renzi a una posizione comune sul salario minimo è «un’occasione mancata», ha detto la segretaria Pd. «Tutte le opposizioni, anche il Terzo polo, hanno iniziato la legislatura con una proposta sul salario minimo e mi ero impegnata per cercare una posizione unitaria», ha aggiunto. Parole a cui lo stesso Renzi ha replicato a distanza, ospite a Zona Bianca. Quella della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein è «una sinistra ideologica, quando sposa le tesi di Conte o insegue temi che non interessano le persone. E in questo caso è la migliore alleata di Giorgia Meloni. Più la sinistra si radicalizza, più la destra si rafforza».

La spiegazione della veronica

Per finire una battuta sulla mossa calcistica della veronica, con tanto di citazione del video che Open ha pubblicato con la segretaria Pd sul campo di gioco. Si tratta, spiega, di «una manovra utile a spiazzare l’avversario perché giri sul pallone e poi prosegui con la corsa». «Era per De Luca?», chiede uno dei due conduttori, Luca Telese. «Ho promesso – precisa – che non ci saremo mai fatti trovare dove ci aspettano».

Leggi anche: