L’ironia di Fiorello e Biggio: «Sgarbi ha ragione, Amadeus non è capace. Vogliamo Morgan direttore di Sanremo» – Il video

«Vi ricordate di noi o vi siete già dimenticati?». Comincia con questa domanda il video pubblicato su Instagram da Fiorello e Fabrizio Biggio, il duo comico che fino a qualche settimana fa guidava l’appuntamento settimanale di Viva Rai2!. I due intervengono a gamba tesa sulla polemica delle frasi di Morgan e Vittorio Sgarbi, che nei giorni scorsi hanno criticato la direzione artistica di Amadeus al Festival di Sanremo. «Domani mi occuperò del caso Sanremo – ha detto il sottosegretario alla cultura Sgarbi -. È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?». Ieri è arrivata la risposta del diretto interessato, che su Instagram ha pubblicato una risposta piuttosto eloquente: «In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare», ha scritto Amadeus.

Ora sono Fiorello e Biggio a intervenire nel dibattito. E lo fanno schierandosi in difesa del conduttore. «Morgan, Sgarbi, avete ragione! Amadeus non è capace», gridano ironicamente i due comici. E a dimostrazione di ciò, ripercorrono alcuni dei brani più celebri sfornati dal Festival negli ultimi anni. «Fai rumore di Diodato? È brutta!», scherzano Fiorello e Biggio. «Dove si balla di Dargen D’Amico la mettono ancora nelle discoteche. Per non parlare dei Maneskin, che con Zitti e buoni hanno vinto l’Eurovision. Amadeus, li hai proprio rovinati!», scherzano i due. Infine, un messaggio alle due persone da cui è partita la polemica, ribattezzati per l’occasione come «onorevolissimo» Sgarbi e «genio» Morgan. Per quanto riguarda il sottosegretario alla Cultura, Fiorello risponde: «Non devi fare niente per levare Amadeus da Sanremo, perché tanto è il suo ultimo anno». Piuttosto, insiste il duo comico senza abbandonare l’ironia, si potrebbe iniziare a pensare al suo sostituto: «Lanceremo una petizione per rendere Morgan direttore artistico! Così finalmente sentiremo canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus. Vedrai che successo avrà il Festival…».

