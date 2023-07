Federer sale sul palco e canta insieme ai Coldplay «Don’t Panic» – Il video

I Coldplay sono abituati a sorprendere il pubblico durante i loro concerti. A Napoli Chris Martin ha cantato Pino Daniele, mentre a Milano c’è stato un omaggio alla tradizione con O mia bela Madunina e hanno poi invitato sul palco Zucchero. Il tour della band prosegue e in Svizzera il canovaccio non cambia. Durante la seconda serata al Letzigrund Stadium di Zurigo, tra il pubblico c’era un ospite speciale, la sorpresa che Chris Martin aveva organizzato per la gente che era venuto ad ascoltarlo. Quando il gruppo stava per iniziare a cantare Don’t Panic, il leader della band ha chiamato sul palco a cantare e suonare con lui Roger Federer, idolo locale ed ex stella del tennis mondiale ritiratosi lo scorso settembre.

