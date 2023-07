L’ira di Roberto Speranza sulla Commissione d’inchiesta per la gestione Covid: «Un tribunale politico sui governi precedenti» – Il video

«Questa commissione, per come l’avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un’unica finalità: mettere su un tribunale politico per colpire i membri dei governi che vi hanno preceduti». Lo ha detto l’ex ministro della Salute Roberto Speranza in dichiarazione di voto alla Camera sulla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia. «Ho sempre sostenuto con forza – spiega – da parlamentare e ministro che chiunque abbia avuto responsabilità decisionali in una vicenda così difficile, dal sindaco del piccolo paese fino al direttore dell’OMS, deve esserne pronto a renderne conto in ogni sede. da parte mia è quello che ho fatto e che continuerò a fare. Sul nostro lavoro, come è noto, si è già concentrata la magistratura, arrivando in tempi brevi a una archiviazione con formula piena, con argomentazioni ineccepibili. Abbiamo operato con disciplina e onore».

Leggi anche: