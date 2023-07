Sommergibile Titan, la OceanGate si arrende: stop alle spedizioni dopo la tragedia

«OceanGate ha sospeso tutte le operazioni esplorative e commerciali». Con questo messaggio sul proprio sito, l’azienda che ha lanciato il viaggio del sommergibile Titan – dove sono morte 5 persone a causa di una catastrofica implosione – annuncia di aver cessato le spedizioni per andare a vedere i relitti del Titanic. Un viaggio rischioso che costava ben 250mila euro. Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere il fatto che la società continuasse a pubblicizzare le proprie spedizioni sul sito, con tanto si scritta «attualmente in corso» nella sezione dedicata a quella del 2023. Nell’elenco delle missioni fino a pochi giorni fa erano presenti anche quelle per il prossimo anno: una prevista dal 12 al 20 giugno e un’altra in programma dal 21 al 29 giugno. Tutto questo ora si fermerà.

