Beppe Grillo parte con le sue brigate di cittadinanza: «È il nono tombino che stappo oggi a Roma» – Il video

Dopo l’invito a mettere il passamontagna e andare in giro per le città «a fare i lavoretti», Beppe Grillo passa direttamente all’azione. Il garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un video in cui agita un’asta bianca nello scarico di una fontana romana che appare intasata: «È il nono tombino che stappo da stamattina qui a Roma», scrive Grillo su Instagram. E visto che il passamontagna non c’è, il fondatore del M5s prova almeno a coprirsi il volto alzando il colletto della camicia. Il riferimento è alle «brigate di cittadinanza», invocate da Grillo nel comizio del 17 giugno a Roma: «Mettetevi il passamontagna e andate di notte a fare i lavoretti. Mettete a posto i marciapiedi. Reagite, c***o», urlava il comico dal palco. Nei giorni immediatamente successivi, alcuni militanti del Movimento lo hanno preso sul serio. A Massa Carrara, gli attivisti di «Massa insorge» hanno messo in piedi le «Brigate papuane di cittadinanza” e si sono ripresi in video mentre incappucciavano alcuni parchimetri del lungomare della città. Tra di loro c’era anche Giulio Milani, l’attivista e candidato alle ultime comunali che lo scorso 5 maggio aveva dato un «buffetto pedagogico», come lo definì lui stesso, a Giuseppe Conte.

