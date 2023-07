Sangiorgi e Jovanotti si fanno comporre un brano da ChatGPT: cosa ne è uscito fuori

Come suonerebbe una canzone di Giualiano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, e di Jovanotti, se venisse generata da ChatGPT? I due artisti hanno regalato ai loro fan un assaggio di quello che potrebbe nascere nel corso di una diretta su Instagram, per ufficializzare la presenza di Jovanotti al concerto-evento dei Negramaro il prossimo 12 agosto a Galatina in Puglia. Tutto è nato da Jovanotti, che in questi giorni, nelle sue storie su Instagram è in continua fase di sperimentazione di ChatGPT. Intorno al 12esimo minuto della diretta, Lorenzo Cherubini ha colto l’occasione e, davanti a un Giualiano Sangiorgi palesemente stupito e a tratti intimorito, ha generato un testo davanti agli occhi dei loro follower, che successivamente è stato cantato dallo stesso Jovanotti. «Mi fai un testo in stile Negramaro», ha chiesto Jovanotti all’app di intelligenza artificiale. Pochi secondi dopo ha voltato il tablet e ha mostrato il risultato, per poi leggerlo: «Le strade di questa città portano con sé segreti e malinconie, tra le luci che si accendono al tramonto io cerco una una via per sfuggire al mondo». E poi il ritornello: «In questa notte che scivola via tra le ombre e le note della mia melodia mi perdo e mi ritrovo nel tuo sguardo senza alcun riguardo».

