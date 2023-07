Zelensky torna a Kiev dalla Turchia con 5 ufficiali del battaglione Azov – Il video

Diversi ufficiali ucraini catturati all’Azovstal si sono imbarcati sullo stesso aereo del presidente ucraino, di ritorno dalla Turchia. Volodymyr Zelensky, sui social, ha voluto celebrare la liberazione dei militari che difesero l’acciaieria dai russi, fino alla resa nel maggio 2022. Rilasciati in seguito a uno scambio di prigionieri con Mosca, gli uomini delle forze armate ucraine hanno incontrato il presidente a Istanbul e, con lui, hanno viaggiato verso Kiev. Nel video pubblicato dallo stesso Zelensky sui social, si vede il presidente in aeroporto abbracciare calorosamente i militari, in abiti civili: erano appena arrivati nello scalo con un autobus, per poi salire a bordo del volo di Stato. «Torniamo a casa dalla Turchia e riportiamo a casa i nostri eroi. I soldati ucraini Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko e Denys Shleha. Finalmente saranno con i loro parenti. Gloria all’Ucraina!», ha scritto Zelensky sui social. L’Ansa, riprendendo una notizia di Rbc Ukraine, ha riportato che si tratta di «Denys Prokopenko, comandante del battaglione Azov, Serhiy Volynskyi, comandante ad interim della 36a Brigata Marina Separata, Svyatoslav Palamar, vice comandante del battaglione Azov, Oleg Khomenko, maggiore della guardia nazionale ucraina, e Denys Shleha, colonnello della guardia nazionale ucraina».

