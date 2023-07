San Francisco, la protesta dei coni posizionati sulle auto a guida autonoma: perché le mandano in tilt? – Il video

A San Francisco sembrerebbe scoppiata una guerra tra umani e macchine. Nello specifico, le antagoniste dei residenti della città californiana sono le auto senza conducente, che ormai si sono guadagnate una brutta fama tra i locals. Una macchina robot ha infatti investito e ucciso un cane, un’altra si è scontrata contro un autobus, altre avrebbero intralciato il traffico arrivando persino a ostacolare squadre di vigili del fuoco a lavoro. Questi veicoli risulterebbero per giunta molto inquinanti – emettono in atmosfera gas di combustione in quantità superiore di 1,75 volte a quello emesso dall’auto con motore tradizionale -, e non possono essere multato. Queste le ragioni per cui sarebbe scattata la controffensiva: gli attivisti di Safe Streets Rebel – organizzazione che si mobilita per garantire la sicurezza dei pedoni – hanno iniziato a posizionare coni di plastica sull’abitacolo delle vetture. A quale scopo? L’oggetto manderebbe in tilt il software, convincendolo di aver urtato un ostacolo, impedendo dunque all’auto di attivarsi. Un’azione che non danneggia permanentemente il mezzo. La protesta è stata filmata e condivisa in diversi video virali su TikTok.

