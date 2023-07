De Luca attacca la Juve: «In pieno Covid volevano 3 punti: quel gesto la negazione della sportività» – Il video

Stavolta è la Juventus a finire nel mirino di Vincenzo De Luca, che ha rievocato l’episodio del 4 ottobre 2020, quando durante la pandemia Covid la Juventus decise di presentarsi in campo, nonostante la squadra di Aurelio De Laurentiis fosse bloccata a Napoli in quarantena su decisione della Asl. Quella gara poi fu recuperata nel finale di stagione. Intervenuto alla presentazione delle nuove divise del Napoli sulla nave Msc World Europa, il governatore della Campania ha attaccato: «Hai fatto cenno – ha detto rivolgendosi a De Laurentiis – a un’altra squadra che ha compiuto un gesto che era la negazione della sportività, quando in pieno Covid decidemmo di bloccare il viaggio in un’altra città per motivi sanitari. E quella squadra – ha continuato De Luca – pensò di approfittarne scendendo ugualmente in campo senza la presenza dell’avversaria, per prendersi i tre punti, perché il Napoli non si era presentato. Non si fa!».

